«Лето» в Каннах: Серебренников и другие

По словам директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, работа Серебренникова «рассказывает об истории рока и совершает погружение в эпоху Брежнева, красочно передавая эту жизнь на экране». Он отметил, что организаторы «очень рады представить у себя этот фильм».

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Фильм «Лето» посвящен молодости основателя группы «Кино» Виктора Цоя и расскажет о его знакомстве с лидером «Зоопарка» Майком Науменко и его женой, а также о зарождении Ленинградского рок-клуба.

Главные роли в картине исполнили корейский актер Тео Ю, музыкант Роман Билык (Рома Зверь из группы «Звери») и Ирина Старшенбаум.

Фремо добавил, что планируется также пригласить Серебренникова лично представить свою ленту зрителям киносмотра, который будет проходить с 8 по 19 мая.

Впрочем, не совсем ясно, как это планируется осуществить, — кинематографист еще с прошлого года находится под домашним арестом (во время которого и занимался монтажом «Лета») по делу о хищении бюджетных средств. 12 апреля обвинение потребовало продлить меру пресечения на три месяца — до 19 июля.

Тем не менее, личное приглашение получил и иранец Джафар Панахи, чья лента «Три лица» также вошла в конкурсную программу и который также находится сейчас под домашним арестом.

Представители фестиваля подчеркнули, что Канны являются территорией свободы творчества и искусства кино. Тем не менее, приглашения очевидно носят скорее репутационный характер.

В 2016 году предыдущий фильм Серебренникова «Ученик» также демонстрировался в Каннах — но в рамках программы «Особый взгляд», а не основного конкурса. Лента получила независимую премию имени Франсуа Шале.

В этом мае на Лазурном берегу покажут еще одну картину из России — короткометражку Игоря Поплаухина «Календарь» о женщине, которая раз в несколько месяцев отправляется в авантюрные путешествия. Фильм был включен в программу «Cinéfondation».

Открывать фестиваль будет психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, в котором семья из Буэнос-Айреса отправляется погостить к родственникам в деревню, однако визит оборачивается настоящей трагедией.

В основной программе, в которую вошли 18 картин, будет участвовать новая работа дважды лауреата Гран-при Каннского фестиваля итальянца Маттео Гарроне «Догмэн» — история о мести, которая разворачивается в мрачных римских окраинах. Сюжет фильма был вдохновлен реальным убийством, совершенным собаководом в 80-е годы.

Свою сорок восьмую полнометражную картину представит Жан-Люк Годар, для него эти Канны будут уже восьмыми по счету. О его «Книге с картинками» известно не очень много, но по словам самого постановщика, она будет разбита на пять частей и расскажет о принце вымышленной эмиратской страны, оставшемся без нефтяных ресурсов. Расстроенный правитель решает организовать постановочную революцию.

Еще один конкурент Серебренникова — американец Спайк Ли и его «Черный клановец». В центре сюжета окажется темнокожий полицейский, который внедряется в Ку-клукс-клан, однако настолько втирается в доверие к новым товарищам, что те предлагают ему возглавить один из своих филиалов.

Также заслуживает внимания неонуарный триллер Дэвида Роберта Митчелла «Под Силвер-Лэйк» о юноше по имени Сэм, который расследует загадочное убийство миллиардера и предполагает, что оно может быть связано с исчезновением его соседки.

Кроме авторского кино в этом году в Каннах покажут также кино массовое. Вне программы запланирована демонстрация второго спин-оффа основной серии «Звездных войн» о молодом Хане Соло. Режиссером ленты выступил Рон Ховард, а главные роли исполнили Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Помимо этого, организаторы киносмотра запланировали специальный показ новой документальной ленты Вима Вендерса »Папа Франциск. Человек слова» о действующем лидере католической церкви.

Председателем жюри фестиваля в этом году станет актриса Кейт Бланшетт. За программу «Особый взгляд» будет отвечать Бенисио Дель Торо.