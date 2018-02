«Голос»: Пелагея вне конкуренции

Наверное, было бы любопытно провести такой эксперимент — взять в жюри шоу «Голос. Дети» только певиц — например, Пелагею, Нюшу и, например, Полину Гагарину — и посмотреть, как юные музыканты будут выбирать, если, конечно, свои кресла во время «слепых прослушиваний» развернут сразу несколько судей.

Но это возможно только в будущем, а пока что детский музыкальный конкурс (в нем соревнуются участники от семи до четырнадцати лет) предоставляет конкурсантам выбор между двумя певцами и одной певицей — в пятом сезоне это Пелагея, Валерий Меладзе и Баста (в миру — Василий Вакуленко).

И в этом случае все просто — если интерес к претенденту проявляют сразу несколько наставников, Пелагея оказывается вне конкуренции (исключения редки), а если она кнопку не нажала, то конкурсанты предпочитают импозантного и в костюме Меладзе, а не неформального и с татуировками рэпера. И эта ситуация продолжается третий выпуск подряд; возможно, в следующих выпусках «слепых» Басте удастся доказать, что он любит не только хип-хоп.

Но на этот раз ему это не удалось.

С другой стороны, иногда он нажимал на большую красную кнопку как бы вынужденно. Так случилось, к примеру, когда 8-летняя Лавалина Сандип Наир, прилетевшая на русский детский «Голос» из Дубая вышла на сцену с песней «Oops!... I Did it Again» — понятно, что первой на ее выступление отреагировала Пелагея, но и ее коллеги тоже повернули кресла, хотя и после некоторого раздумья.

В итоге Лавалина все равно отправилась в команду к Пелагее — и ту очень вдохновило, что юной певице нравится вполне взрослая рок-группа Audioslave.

Команда Пелагеи вообще пополняется быстрее остальных — перед третьим выпуском в ней было семь участников, а сейчас добавилось еще трое. Кроме экзотичной Лавалины к этой наставнице попали 11-летний Степан Шляпкин из подмосковной Рузы, певший «Не для меня», и 10-летний Антон Мельников из Красноярска, приехавший на «слепые» с «Мамой» Олега Газманова. И сейчас у Пелагеи в команде девять человек — напомним, что мест всего пятнадцать.

Баста же забрал к себе двоих — как и в предыдущие выпуски.

Оба претендента выступали с композициями западных музыкантов — эта музыка явно ближе наставнику, и он нажимал красную кнопку, почти не раздумывая. Первой стала 14-летняя Эльвира Апшева из Москвы, спевшая «Runnin» из репертуара Naughty Boy, а вторым — 13-летний киевлянин Кирилл Роговец-Закон, пришедший на «слепые» с хитом Адели «Hello».

Причем Баста развернул кресло в самом начале выступления Кирилла, а Меладзе и Пелагея до самого конца спорили, кто на сцене — мальчик или девочка; спор, кажется, выиграла Пелагея.

У Басты теперь шесть членов команды, а Валерий Меладзе опережает его всего на одного человека — в третьем выпуске «слепых» он также получил двоих.

Удивительно, что на 9-летнюю москвичку Эвелину Большакову Меладзе отреагировал в одиночку — хотя и Баста, и Пелагея вовсю подпевали юной конкурсантке, пока та исполняла «I Just Can't Wait to Be King» из мультфильма «Король-лев».

А вот за 14-летнюю москвичку Алию Еникееву, которая вышла на сцену детского «Голоса» с песней «Дорогой длинною», Меладзе пришлось побороться — с тем же Бастой, который, правда, особо старания в этой борьбе не проявил.

В пятом сезоне «Голоса. Дети» осталось три выпуска слепых.

После половины дистанции Пелагея набрала две трети положенного состава, а Баста и Меладзе пока не наполнили свои команды и наполовину. Видимо, в самом конце наставнице придется наблюдать, как ее коллеги-мужчины отбирают очень перспективных кандидатов, не имея возможности вмешаться. Впрочем, перспективные конкурсанты в ее распоряжении уже имеются.