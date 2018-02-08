Умер Геннадий Гарбук

О смерти Геннадия Гарбука сообщил портал Национального академического театра имени Янки Купалы, в котором актер проработал более 55 лет.

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«Нам очень тяжело принять и осознать эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы показать наше глубокое сожаление — как коллег и людей», — говорится в сообщении театра.

Причины смерти Гарбука пока не называются. Церемония прощания с артистом пройдет в пятницу, 9 февраля, на сцене театра имени Купалы.

Он будет похоронен в тот же день на «Аллее звезд» Восточного кладбища в Минске.

В советское время было великое множество артистов с — как сказали бы сейчас — локальной известностью. Свои звезды были в театрах областных центров и даже в художественной самодеятельности небольших городков, где средств на профессиональную труппу не находилось. И, разумеется, были звезды и в союзных республиках. У Геннадия Гарбука вся жизнь была связана с Белоруссией. Он родился в 1934 году в Витебской области, учился на актерском факультете Белорусского театрально-художественного института у знаменитого белорусского театрального актера и режиссера Дмитрия Орлова (в то время — завкафедрой актерского мастерства), закончил вуз в 1958-м и пошел работать по специальности — то есть актером драматического театра. Первым местом работы стал театр имени Якуба Коласа в родном Витебске, но уже через четыре года его приглашают в Минск — в Национальный академический театр имени Янки Купалы.

Первый успех пришел к нему после спектакля «Люди на болоте» Ивана Мележа — истории об установлении советской власти в белорусском Полесье 1920-х.

В спектакле Гарбук играл молодого паренька Василя Дятлика, одного из двух главных героев пьесы. Потом был создан одноименный телеспектакль, в котором актер снова сыграл этого персонажа — и получил за эту постановку Государственную премию белорусской ССР.

Он переиграл, кажется, во всех спектаклях Купаловского театра, в котором проработал более 55-ти лет. Даже в последние годы он был занят сразу в нескольких постановках — например, в «Пинской шляхте». И, конечно, во всех тех же «Людях на болоте», которые до сих пор идут в театре, — правда, уже не в роли Василя.

Успех Гарбука в кино тоже связан, по большей части, именно с «Людьми на болотах».

В 1981 году режиссер Виктор Туров поставил на «Беларусьфильме» полнометражный фильм по пьесе Мележа (драматург участвовал в написании сценария). Гарбук — ему уже было 47 лет — сыграл в нем роль Чернушки, отца Ганны, второго главного персонажа пьесы. К тому времени Гарбук уже стал народным артистом Белоруссии — а за картину стал еще и лауреатом Государственной премии СССР. То есть, по большому счету, он собрал все награды, которые в Советском Союзе мог получить актер национального театра.

С кино у Гарбука отношения сложились, пожалуй, лучше, чем у многих его коллег. Он начал сниматься в начале 70-х, всего в его фильмографии — более шестидесяти работ, но главных ролей почти нет. Он сыграл и в продолжении «Людей на болотах» — в фильме «Раскиданное гнездо», в историческом детективе «Черный замок Ольшанский». В комедии «Белые росы» ему досталась роль старшего сына Андрея, а его партнерами были Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Галина Польских. Любопытно, что в вышедшем в 2014-м году продолжении этой картины роль Андрея досталась Юозасу Будрайтису.

Заметили его и в «Знаке беды» Михаила Пташука — фильм о войне по одноименной повести Василя Быкова — правда, большая часть славы досталась Нине Руслановой.

Чаще всего в кино Геннадий Гарбук играл простоватых, но себе на уме жителей белорусской глубинки. Он снимался у Павла Лунгина в «Царе» и у «Владимира Хотиненко в «Попе». Да и вообще почти половина его фильмографии приходится уже на постсоветское время — у него была характерная внешность, которая привлекала режиссеров, умеющих создавать колорит в эпизодах.