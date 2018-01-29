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Грузите икру бочками

На Первом канале начался сериал «Икра»

Кадр из сериала «Икра» «Первый канал»
Кадр из сериала «Икра»

Первый канал начал показ сериала «Икра» — детективной истории по мотивам «Рыбного дела» и контрабанды икры в советское время, которая оказалась историей о «золоте партии».

1979 год. Майор милиции из приморского города Александр Костенко (Павел Майков, «Пчела» из «Бригады») отправляется в Москву, чтобы добиться наказания убийц его близкого друга, следователя ОБХСС, но и генеральный прокурор не принимает его доказательств. Зато в Шереметьево Костенко случайно перехватывает некоего Липмана (Дмитрий Астрахан), перевозившего наличную валюту — по тем временам это было серьезное преступление.

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Министр рыбного хозяйства Ямин (Игорь Скляр) спешно пытается замести следы и помочь Липману, но ему противостоит ответственный за сельское хозяйство член ЦК Виленом Быстрых (Сергей Колтаков). Они оба вовлечены в схему нелегального получения валюты на государственном уровне, но Быстрых подозревает, что Ямин скрывает часть выручки для себя. В приморский город едет полковник КГБ Хоркин (Дмитрий Муляр), который обнаруживает в местных магазинах замаскированную под кильку черную икру. И вместе с Костенко начинает искать доказательства злоупотреблений в министерстве рыбной промышленности. Но есть опасность вмешательства члена Политбюро Орлова (Андрей Смирнов), который служил вместе с Яминым во время войны.

Первый канал начала показ сериала «Икра», который на материале знаменитого «Рыбного дела» конца 70-х выстраивает конспирологическую версию происхождения «валюты партии».

Кадр из сериала «Икра» «Первый канал»
Кадр из сериала «Икра»

Телевизионщики любят советские преступления, но странною любовью. Есть различные документальные проекты, посвященные громким уголовным делам недавнего — и такого уже далекого — прошлого, есть многочисленные сериалы, в которых, как правило, исторические материалы подаются не столь точно. Например, удачный «Мосгаз» начал целую серию многосерийных фильмов («Палач», «Паук», «Шакал») о следователе Черкасове, которые критиковали как раз за то, что реальные преступления остались в тени художественного вымысла. Сценаристы недавнего «Серебряного бора» тоже привнесли в простую в целом историю «Убийства на Ждановской» слишком много выдуманных подробностей.

Конечно, подобные сериалы изначально не предполагалось использовать в качестве учебника по истории, но и излишние вольности режут глаз тем, кто знаком с теми событиями или хотя бы посмотрел соответствующий выпуск передачи Леонида Каневского «Следствие вели…».

Лежащее в основе «Икры» так называемое «Рыбное дело» (или «Дело «Океана») — одно из самых громких конца 70-х.

Сеть магазинов «Океан» открылась в 1976-м — рыбой и рыбными продуктами партийные функционеры пытались заменить провал в животноводстве; идею подсмотрели в Испании, там же закупили оборудование. И все шло хорошо до тех пор, пока кто-то не обнаружил в обычной консервной банке с атлантической сельдью черную икру. Слухи очень быстро распространились во всей стране, рыбные консервы скупали в огромных количествах, так что происшествие очень быстро привлекло внимание компетентных органов. Были арестованы два руководителя «Океана», у них нашли валюту, и они сдали своих подельников, которые занимали далеко не последние должности в Министерстве рыбной промышленности. Фигурантов этого дела приговорили к смертной казни (в том числе и за валютные махинации), а в ходе расследования появилось еще несколько независимых дел (например, «Сочинско-краснодарское»). В общем, скандал был на весь Советский Союз.

Вел дело не менее знаменитый следователь по особо важным делам, государственный советник юстиции III класса Владимир Калиниченко — позже он занимался и «хлопковым» делом, — который стал прототипом главного героя «Икры», конечно, не в том смысле, что он также случайно был вовлечен в расследование громкого всесоюзного уголовного дела.

Заодно это позволило авторам сериала добавить сюжетную линию о «золоте партии», которое позже описываемых в «Икре» событий пытался найти все тот же Калиниченко.

Кадр из сериала «Икра» «Первый канал»
Кадр из сериала «Икра»

Пресловутое «золото», правда, так никто и не нашел, но самоубийства бывших управделами ЦК КПСС Николая Кручины и Георгия Павлова после Августовского путча дали обильную почву для различных конспирологических теорий. В принципе, мысль о том, что функционеры КПСС зарабатывали валюту, где только могли – в том числе и через сомнительные схемы поставки дефицитной икры в Югославию, — не является чем-то абсурдным. Ну а то, что небольшой ручеек долларов мог оседать в карманах конкретных исполнителей — просто следствие знаний нынешнего времени, когда слово «откат» стало чем-то привычным.

Любопытно, что именно эта часть «Икры» — интриги во властных структурах — оказалась самой увлекательной частью сериала.

Возможно, дело в актерах, которые сыграли роли высших советских чиновников — Андрей Смирнов, Игорь Скляр, Сергей Колтаков и даже мелкий курьер в исполнении Дмитрия Астрахана фактически затмевают всех остальных, и делают свой сюжет главным, превращая сериал в условный политический детектив. Это идет вразрез с очевидной задумкой авторов «Икры», которые, по всей видимости, хотели, чтобы зрители увлеченно следили за проблемой сбыта более понятного гастрономического удовольствия.