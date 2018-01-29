Грузите икру бочками

1979 год. Майор милиции из приморского города Александр Костенко (Павел Майков, «Пчела» из «Бригады») отправляется в Москву, чтобы добиться наказания убийц его близкого друга, следователя ОБХСС, но и генеральный прокурор не принимает его доказательств. Зато в Шереметьево Костенко случайно перехватывает некоего Липмана (Дмитрий Астрахан), перевозившего наличную валюту — по тем временам это было серьезное преступление.

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Министр рыбного хозяйства Ямин (Игорь Скляр) спешно пытается замести следы и помочь Липману, но ему противостоит ответственный за сельское хозяйство член ЦК Виленом Быстрых (Сергей Колтаков). Они оба вовлечены в схему нелегального получения валюты на государственном уровне, но Быстрых подозревает, что Ямин скрывает часть выручки для себя. В приморский город едет полковник КГБ Хоркин (Дмитрий Муляр), который обнаруживает в местных магазинах замаскированную под кильку черную икру. И вместе с Костенко начинает искать доказательства злоупотреблений в министерстве рыбной промышленности. Но есть опасность вмешательства члена Политбюро Орлова (Андрей Смирнов), который служил вместе с Яминым во время войны.

Первый канал начала показ сериала «Икра», который на материале знаменитого «Рыбного дела» конца 70-х выстраивает конспирологическую версию происхождения «валюты партии».

«Первый канал» Кадр из сериала «Икра»

Телевизионщики любят советские преступления, но странною любовью. Есть различные документальные проекты, посвященные громким уголовным делам недавнего — и такого уже далекого — прошлого, есть многочисленные сериалы, в которых, как правило, исторические материалы подаются не столь точно. Например, удачный «Мосгаз» начал целую серию многосерийных фильмов («Палач», «Паук», «Шакал») о следователе Черкасове, которые критиковали как раз за то, что реальные преступления остались в тени художественного вымысла. Сценаристы недавнего «Серебряного бора» тоже привнесли в простую в целом историю «Убийства на Ждановской» слишком много выдуманных подробностей.

Конечно, подобные сериалы изначально не предполагалось использовать в качестве учебника по истории, но и излишние вольности режут глаз тем, кто знаком с теми событиями или хотя бы посмотрел соответствующий выпуск передачи Леонида Каневского «Следствие вели…».

Лежащее в основе «Икры» так называемое «Рыбное дело» (или «Дело «Океана») — одно из самых громких конца 70-х.

Сеть магазинов «Океан» открылась в 1976-м — рыбой и рыбными продуктами партийные функционеры пытались заменить провал в животноводстве; идею подсмотрели в Испании, там же закупили оборудование. И все шло хорошо до тех пор, пока кто-то не обнаружил в обычной консервной банке с атлантической сельдью черную икру. Слухи очень быстро распространились во всей стране, рыбные консервы скупали в огромных количествах, так что происшествие очень быстро привлекло внимание компетентных органов. Были арестованы два руководителя «Океана», у них нашли валюту, и они сдали своих подельников, которые занимали далеко не последние должности в Министерстве рыбной промышленности. Фигурантов этого дела приговорили к смертной казни (в том числе и за валютные махинации), а в ходе расследования появилось еще несколько независимых дел (например, «Сочинско-краснодарское»). В общем, скандал был на весь Советский Союз.

Вел дело не менее знаменитый следователь по особо важным делам, государственный советник юстиции III класса Владимир Калиниченко — позже он занимался и «хлопковым» делом, — который стал прототипом главного героя «Икры», конечно, не в том смысле, что он также случайно был вовлечен в расследование громкого всесоюзного уголовного дела.

Заодно это позволило авторам сериала добавить сюжетную линию о «золоте партии», которое позже описываемых в «Икре» событий пытался найти все тот же Калиниченко.

«Первый канал» Кадр из сериала «Икра»

Пресловутое «золото», правда, так никто и не нашел, но самоубийства бывших управделами ЦК КПСС Николая Кручины и Георгия Павлова после Августовского путча дали обильную почву для различных конспирологических теорий. В принципе, мысль о том, что функционеры КПСС зарабатывали валюту, где только могли – в том числе и через сомнительные схемы поставки дефицитной икры в Югославию, — не является чем-то абсурдным. Ну а то, что небольшой ручеек долларов мог оседать в карманах конкретных исполнителей — просто следствие знаний нынешнего времени, когда слово «откат» стало чем-то привычным.

Любопытно, что именно эта часть «Икры» — интриги во властных структурах — оказалась самой увлекательной частью сериала.

Возможно, дело в актерах, которые сыграли роли высших советских чиновников — Андрей Смирнов, Игорь Скляр, Сергей Колтаков и даже мелкий курьер в исполнении Дмитрия Астрахана фактически затмевают всех остальных, и делают свой сюжет главным, превращая сериал в условный политический детектив. Это идет вразрез с очевидной задумкой авторов «Икры», которые, по всей видимости, хотели, чтобы зрители увлеченно следили за проблемой сбыта более понятного гастрономического удовольствия.