На Украине строят новую «Мрию»: как выглядел самый тяжелый самолет в мире

На Украине решили возродить проект Ан-225 «Мрия» — самый большой в мире грузовой самолет и самый тяжелый самолет из построенных за всю историю авиацию. По словам заместителя главы завода «Антонов» Максима Саноцкого, новому самолету дадут то же название, но он будет отличаться от прежнего.

Единственный летный экземпляр «Мрии» был построен в 1988 году. Он был разрушен в ангаре аэропорта «Антонов» в Киевской области 25 февраля 2022 года во время боев в начале спецоперации на Украине.

Саноцкий сообщил, что для строительства нового самолета будут использованы части разрушенной «Мрии», а также скелет второго образца судна, недостроенного в 1980-х годах. Проект обещают завершить в скором времени.

Длина «Мрии» составляла 84 м, размах крыльев – более 88 метров. Благодаря шести турбореактивным двигателям он мог перевозить на расстояние до 4500 км крупногабаритные грузы массой до 250 тонн – это эквивалетно 50 легковушкам или 16 стандартным авиационным контейнерам. Изначально его создавали для перевозки запчастей для ракетоплана «Буран» и самого челнока.