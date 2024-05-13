Сменившая паспорт российская атлетка оспорила решение о лишении медали Игр

Бывшая российская легкоатлетка Екатерина Гулиева (ранее — Завьялова, Поистогова), сменившая спортивное гражданство на турецкое, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации. Об этом сообщает Независимый органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Гулиева выступает на дистанции 800 м. На Олимпийских играх в Лондоне тогда еще россиянка завоевала серебряную медаль в этой дисциплине. Ее бронзовая медаль была повышена до серебряной после пожизненного отстранения соотечественницы Марии Савиновой. При этом в апреле 2024 года сама Гулиева была дисквалифицирована а основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в том числе, ее лишили серебра Олимпийских игр.

Ее дисквалификация завершится 27 марта 2026 года.

В 2019 году Поистогова (девичья фамилия спортсменки) вышла замуж за турецкого спринтера Рамиля Гулиева, чуть позже получив гражданство страны супруга. Она представляет Турцию с 2021 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее еще одна российская фигуристка сменила спортивное гражданство.