В Краснодоне Луганской области возросло число пострадавших при обстреле ВСУ

Число пострадавших при обстреле города Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских войск возросло до шести человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Глава субъекта отметил, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали все очаги возгорания на территории подвергшейся атаке промышленной зоны Краснодона. Из расположенных здесь зданий были эвакуированы 28 человек — из-за огня они не могли выбраться из помещений самостоятельно. При этом двоим из них понадобилась медицинская помощь.

«Всего в результате подлого террористического акта <...> шесть [человек] получили ранения», — написал Пасечник.

По предварительной информации, в ходе обстрела Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американские ракеты ATACMS.

В городе Молодогвардейске обломки снарядов были найдены в парке и дворе одного из жилых домов. Саперы уже побывали на месте происшествия и вывезли опасные предметы.

Кроме того, Пасечник заявил о временном переводе образовательных учреждений города Суходольска на дистанционную работу. Также в целях безопасности власти приняли решение изменить маршруты общественного транспорта — теперь движение будет осуществляться по объездной дороге через поселок городского типа Таловое.

13 мая украинские военные нанесли удары по городу Краснодону. В результате в промышленной зоне начался пожар. Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Еще троих жителей спасти не удалось.

Ранее в Курской области четыре человека получили ранения при атаке украинского дрона.