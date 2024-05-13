Чеченские бойцы отличились на Лысой Горе в Харьковской области

Взятию опорного пункта Лысая Гора и села Огурцово в Харьковской области способствовали бойцы чеченских подразделений Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Лидер Чечни отметил, что в штурме участвовали бойцы батальона «Запад-АХМАТ» ЮВО МО РФ совместно с военнослужащими 153-го танкового полка и 41-го мотострелкового полка.

При этом в плен были захвачены двое украинских солдат, которые, по словам Кадырова, «оказались умнее» своих товарищей.

«Отношение к ним самое нормальное. Пленным оказали первую медицинскую помощь, дали еду. Жить будут – это главное», — написал глава Чеченской республики.

Он отметил, что в ряды ВСУ они попали не по своей воле: одного «просто поймали на улице», а другому пришлось идти в армию из-за проблем с полицией.

8 мая Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой. Про его словам, причина подобных настроений — опасения, что их вновь отправят на фронт.

Ранее стало известно, что в Африке планируют построить проспект имени Кадырова.