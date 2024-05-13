Кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты поддержали в Совфеде

Кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты поддержал Бюджетный комитет Совфеда. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Андрей Епишин, передают «Ведомости».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала о трех кандидатах на пост главы Счетной палаты, представленных верхней палатой парламента. Речь идет о председателе комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолии Артамонове, и.о. главы СП Галине Изотовой и заместителе руководителя Контрольного управления президента РФ Борисе Ковальчуке.

Источники издания считаю, что президент России Владимир Путин предложит кандидатуру именно Ковальчука.

До этого сообщалось, что президент РФ Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее эксперты объяснили необходимость назначения Белоусова министром обороны России.