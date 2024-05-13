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Россия сбила 16 снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области сбиты 16 реактивных снарядов из Vampire ВСУ

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Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, или «Вампир» в сторону Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«13 мая около 17.00 мск пресечена попытка атаки Киева с применением RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении министерства указано, что 16 снарядов были уничтожены дежурными средствами ПВО в небе над Белгородской областью.

Белгородская область в последние дни регулярно подвергается атакам дронов и ракетным обстрелам со стороны Украины. Регион граничит с Харьковской областью. В главном городе региона, Белгороде, и приграничных населенных пунктах также регулярно объявляют ракетную опасность.

Обстрелы и атаки БПЛА усилились с 10 мая, после того, как российские военные начали проводить активные наступательные действия на приграничных территориях Харьковской области. В боевых действиях принимают участие российские солдаты подразделения группировки «Север».

По данным военных специалистов, основные боевые действия пока разворачиваются вокруг украинского города Волчанск, который находится в непосредственной близости от границы с Белгородской областью. Минобороны подтверждало, что к 13 мая российские Вооруженные силы (ВС) улучшили положение в районе Волчанска.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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