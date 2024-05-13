Экс-глава МИД Абхазии рассказал о новой работе в России

Бывший министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что продолжит работу на новом месте в России, сообщает РИА Новости.

Ардзинба подчеркнул, что решение перейти на новую работу было плановым. По его словам, ситуация на постсоветском пространстве «динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа».

«В связи с этим для моей более эффективной работы, для более эффективной поддержки Республики Абхазия, моей родины, и принято это решение — развивать контакты, работать в Российской Федерации», — сказал Ардзинба.

Экс-глава МИД Абхазии отметил, что у него есть конкретное направление деятельности, которое представляет «огромный интерес и огромную важность», сейчас проводятся консультации и переговоры с коллегами.

«Могу сказать одно, моя работа будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде эффективных и целеустремленных людей», — подчеркнул он.

До этого президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Ардзинбу, исполняющим обязанности министра стал заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

Ранее ушедший в отставку глава МИД Абхазии нашелся в Москве.