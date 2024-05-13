Стало известно, какие тренировки защищают от воспаления при ожирении

Ученые из Копенгагенского университета в Дании установили, что выполнение аэробных упражнений выступает наиболее эффективной стратегией в борьбе с воспалением, связанным с ожирением. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), который проходит в Италии с 12 по 15 мая.

В исследовании приняли участие 195 взрослых датчан и датчанок (средний возраст испытуемых составил 42 года) с ожирением (индексом массы тела 32-43 кг), без диабета в анамнезе. В течение восьми недель испытуемые соблюдали низкокалорийную диету и потеряли не менее 5% своей массы тела. После этого участники были разделены на три группы.

Добровольцы из первой группы должны были выполнять аэробные упражнения умеренной или высокой интенсивности не менее 150 и 75 минут в неделю соответственно. Участники из второй группы применяли препарат для похудения лираглутид. Третью группу проинструктировали выполнять обычные физические упражнения и также вводить себе плацебо.

Отмечается, что комплекс аэробных упражнений состоял из двух еженедельных занятий на велотренажерах. В общей сложности эксперимент длился около года. До начала и по окончании двух основных этапов (низкокалорийной диеты и годовых тренировок) у участников брали образцы крови для оценки уровня воспаления в организме.

За год участники в группе, принимавшей только лираглутид, сбросили в среднем 0,7 кг. Добровольцы из первой группы набрали примерно по два килограмма, а испытуемые из группы плацебо восстановили примерно половину потерянного веса (6,1 кг).

Результаты также показали, что у участников, выполнявших аэробные упражнения, существенно снизилась концентрация IL-6 (интерлейкина 6) в организме. Хронический повышенный уровень этого маркера воспаления (сигнальной молекулы) связан с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и резистентности к инсулину.

Ученые подсчитали, что во второй и первой группах уровни IL-6 снизились в среднем на 17,3% и 19,9%. В группе плацебо они остались практически неизменными. Между всеми группами не наблюдалось существенных различий в концентрациях других маркеров воспаления (IL-2, IL-8, IL-10 и TNF-α) в плазме крови.

Исследователи подчеркнули, что выполнение упражнений снижало воспаление эффективнее, чем терапия лираглутидом. По их словам, для предотвращения сопутствующих ожирению метаболических заболеваний (таких как диабет) нужно применять высокоинтенсивный и среднеинтенсивный тренинг.

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