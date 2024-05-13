В Москве отложили плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды в Москве перенесены на 20 мая в связи с резким похолоданием погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба правительства города.

Чиновник уточнил, что максимальный срок отключения горячей воды в Москве не превысит 10 дней. Профилактические работы, необходимые для качественного проведения гидравлических испытаний, продлятся до 25 августа.

В общей сложности испытания затронут более 18 тысяч километров городских тепловых сетей. К отопительному сезону в столице подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов, уточнили в правительстве.

В Москве для мая установилась достаточно холодная погода, в начале месяца даже выпадал снег. Как сообщал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, похолодание в Москве подходит к завершению. На данный момент температурные показатели остаются на 7-8 градусов ниже климатической нормы и составляют +9...+11°C.

Ранее синоптик рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.