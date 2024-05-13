Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова военкора Бентли требует вернуть ей останки мужа

Вдова американского военкора Бентли требует вернуть ей останки мужа

close
100%
Russell Bentley/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова американского военкора и добровольца Рассела Бентли, воевавшего на стороне ДНР, требует вернуть ей останки мужа и провести похороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина утверждает, что ее супруга убили российские военные в Донецке, после чего взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления.

«Неужели вы думаете, что ваши родственники не будут испытывать то же, что я испытываю? Или вы какие-то неземные что ли? Я прошу вас, услышьте и отдайте людей, которые это сделали, чтобы они отдали останки моего мужа», – приводит канал слова вдовы.

Бентли пропал 8 апреля, когда начался обстрел Донецка. Он уехал помогать пострадавшим, спустя время на месте обстрела был найден автомобиль американца, в котором лежали разбитый телефон, очки и бейсболка. Позже подозреваемые в убийстве Бентли были задержаны.

64-летний Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях с 2014 года. Мужчина родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в местное ополчение. Позже он из-за возраста покинул вооруженные силы. Бентли женился на учительнице русского языка, получил российский паспорт и стал сотрудничать с государственными изданиями.

Ранее в Ростове-на-Дону ограбили вдову командира ополченцев ДНР «Моторолы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами