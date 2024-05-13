Вдова военкора Бентли требует вернуть ей останки мужа

Вдова американского военкора и добровольца Рассела Бентли, воевавшего на стороне ДНР, требует вернуть ей останки мужа и провести похороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина утверждает, что ее супруга убили российские военные в Донецке, после чего взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления.

«Неужели вы думаете, что ваши родственники не будут испытывать то же, что я испытываю? Или вы какие-то неземные что ли? Я прошу вас, услышьте и отдайте людей, которые это сделали, чтобы они отдали останки моего мужа», – приводит канал слова вдовы.

Бентли пропал 8 апреля, когда начался обстрел Донецка. Он уехал помогать пострадавшим, спустя время на месте обстрела был найден автомобиль американца, в котором лежали разбитый телефон, очки и бейсболка. Позже подозреваемые в убийстве Бентли были задержаны.

64-летний Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях с 2014 года. Мужчина родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в местное ополчение. Позже он из-за возраста покинул вооруженные силы. Бентли женился на учительнице русского языка, получил российский паспорт и стал сотрудничать с государственными изданиями.

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