Российский талант похвалили за уход из «Спартака»

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин назвал правильным решение 24-летнего нападающего Максима Глушенкова покинуть стан красно-белых. В настоящее время футболист выступает за московский «Локомотив». Слова Гладилина приводит Legalbet.

«Если Глушенков растет, значит, уход из «Спартака» пошел ему на пользу. В «Спартаке» он мог не раскрыться, просидеть в запасе при большой конкуренции. В «Локомотиве» он почувствовал свою силу и доверие тренера, поэтому стал ведущим футболистом команды. В «Спартаке» он мог пересидеть и потеряться в Первой лиге», — сказал Гладилин.

Бывший игрок «Спартака» также отметил, что Глушенков превратился в «зрелого футболиста» и может стать игроком мирового классе в случае, если начнет больше забивать.

В сезоне-2023/24 нападающий провел в составе «Локомотива» 36 матчей, записал на свой счет восемь голов и 20 голевых передач.

Глушенков является воспитанником «Чертаново». С 2019 по 2022 год у футболиста действовал контракт со «Спартаком», однако он провел за красно-белых всего 11 матчей и не смог отличиться результативными действиями.

В феврале 2020 года он перешел на правах аренды в «Крылья Советов», с которыми позже подписал полноценный контракт, а затем, в декабре 2022 года, перешел в московский «Локомотив».

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