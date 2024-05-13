Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский талант похвалили за уход из «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Гладилин похвалил Глушенкова за уход из клуба

Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин назвал правильным решение 24-летнего нападающего Максима Глушенкова покинуть стан красно-белых. В настоящее время футболист выступает за московский «Локомотив». Слова Гладилина приводит Legalbet.

«Если Глушенков растет, значит, уход из «Спартака» пошел ему на пользу. В «Спартаке» он мог не раскрыться, просидеть в запасе при большой конкуренции. В «Локомотиве» он почувствовал свою силу и доверие тренера, поэтому стал ведущим футболистом команды. В «Спартаке» он мог пересидеть и потеряться в Первой лиге», — сказал Гладилин.

Бывший игрок «Спартака» также отметил, что Глушенков превратился в «зрелого футболиста» и может стать игроком мирового классе в случае, если начнет больше забивать.

В сезоне-2023/24 нападающий провел в составе «Локомотива» 36 матчей, записал на свой счет восемь голов и 20 голевых передач.

Глушенков является воспитанником «Чертаново». С 2019 по 2022 год у футболиста действовал контракт со «Спартаком», однако он провел за красно-белых всего 11 матчей и не смог отличиться результативными действиями.

В феврале 2020 года он перешел на правах аренды в «Крылья Советов», с которыми позже подписал полноценный контракт, а затем, в декабре 2022 года, перешел в московский «Локомотив».

Ранее стало известно, при каком условии «Зенит» уволит Семака.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами