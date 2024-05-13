Пациент с язвенным колитом обвинил врача в краже толстой кишки и стал преследовать его

Американец стал фигурантом уголовного дела за угрозы и преследования хирурга, который провел ему неудачную операцию. Об этом сообщает The Daily Beast.

27-летний Роберт Боутон Макдугал из Калифорнии стал страдать от непрекращающейся диареи после того, как попал на операционный стол к 50-летнему хирургу Джареду Фраттини. В феврале 2020 года последний провел молодому человеку резекцию толстой кишки из-за язвенного колита, но пациент остался недоволен результатами операции. Он заявил, что с тех пор вынужден посещать туалет около 15 раз в день из-за приступов диареи, поэтому решил отомстить врачу.

«Я мечтаю увидеть его без конечностей, слепым, но в сознании. Его нужно бросить в кузов грузовика и пытать. Жестоко пытать. Он должен испытать такую боль, какую не испытывало ни одно живое существо. Я хочу, чтобы его пытали, сдирали кожу заживо, уродовали», — писал Макдугал.

Ранее молодой человек уже привлекал внимание полиции и СМИ из-за своего горячего нрава. В феврале 2017 года он попал в заголовки местных газет после публичной перепалки с профессором химии, который поставил ему четверку на экзамене. Он также оскорблял офицера службы безопасности университетского кампуса по расовому признаку и в итоге был исключен из колледжа на два года. Затем он вернулся в кампус и совершил акт вандализма над двумя автомобилями, нарисовав на них свастику и проколов шины, за это его отправили за решетку на полгода.

Макдугала арестовали 2 мая 2024 года по обвинению в преследовании и угрозах, которые он посылал Фраттини и членам его семьи. По данным полиции, обвиняемый разместил в сети не менее 25 видеороликов, содержащих заявления, направленные против врача и его близких. В апреле 2021 года бывшему пациенту запретили приближаться к врачу, но несколько месяцев назад Макдугал пообещал расправиться с Фраттини и заявил о готовности сесть за это в тюрьму.

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