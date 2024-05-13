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Россиянка приобрела сертификат на Wildberries, но не смогла его использовать

Екатеринбурженка купила сертификат на Wildberries, но не может его использовать

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на проблему с реализацией сертификата, приобретенного в популярном маркетплейсе. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием E1.ru.

Как пояснила екатеринбурженка, в апреле она приобрела на Wildberries сертификат номиналом три тысячи рублей, деньги с карты списались, а в разделе покупки стал отображаться якобы файл сертификата с кодом активации. При открытии файла, по словам женщины, она видит пустую страницу.

Покупательница написала в поддержку сервиса, но робот не смог решить ее проблему, так что она обратилась в Роспотребнадзор и готовится писать претензию. В пресс-службе маркетплейса запросили у екатеринбурженки номер заказа, но он также не отображается в «Личном кабинете», как и код активации сертификата.

После размещения информации о проблеме в СМИ, сервис решил проблему покупательницы.

Ранее москвичка отсудила у Wildberries больше 50 тысяч рублей за планшет стоимостью 6 тысяч рублей.

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