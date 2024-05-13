В Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности

В городе Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал чиновник.

Белгородская область на юге граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Днем министерство обороны России сообщало, что российские военные сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные наступательные действия в «серой зоне» на территории Харьковской области.

По данным российского оборонного ведомства, в боевых действиях принимают участие солдаты подразделения группировки «Север» ВС РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.