Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нейрохирурги удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения

В Петербурге врачи спасли беременную россиянку с опухолью позвоночника

close
100%
Комздрав СПб' class="item-image" >
Телеграм-канал Комздрав СПб

Нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль на позвоночнике молодой пациентки сразу после кесарева сечения. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

За время беременности женщина практически полностью утратила возможность самостоятельно передвигаться, позвоночник будущей матери сдавливала опухоль.

На 29 неделе беременности консилиум медиков принял решение провести экстренно кесарево сечение, новорожденного передали неонатологам. Затем к хирургическому вмешательству подключились нейрохирурги, которые смогли полностью удалить новообразование на позвоночнике молодой женщины.

Мать и младенец еще некоторое время находились под наблюдением врачей и были выписаны на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Местная жительница поступила в больницу на 32-й неделе беременности. Во время исследований у нее диагностировали 25 миом. В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию.

Ранее российские врачи спасли роженицу с сильным кровотечением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами