Нейрохирурги удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения

Нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль на позвоночнике молодой пациентки сразу после кесарева сечения. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

За время беременности женщина практически полностью утратила возможность самостоятельно передвигаться, позвоночник будущей матери сдавливала опухоль.

На 29 неделе беременности консилиум медиков принял решение провести экстренно кесарево сечение, новорожденного передали неонатологам. Затем к хирургическому вмешательству подключились нейрохирурги, которые смогли полностью удалить новообразование на позвоночнике молодой женщины.

Мать и младенец еще некоторое время находились под наблюдением врачей и были выписаны на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Местная жительница поступила в больницу на 32-й неделе беременности. Во время исследований у нее диагностировали 25 миом. В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию.

Ранее российские врачи спасли роженицу с сильным кровотечением.