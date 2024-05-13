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«Газпром» более чем на треть нарастил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»

«Газпром» с начала года нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на 37,4%

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Павел Львов/РИА «Новости»

«Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 37,4%. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

«С 1 января по 12 мая 2024 года объем поставок на 37,4% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. В апреле 2024 года рост по сравнению с прошлогодним апрелем составил 57,1%», — следует из поста.

В компании отметили, что кроме предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок по «Силе Сибири», «Газпром» ежесуточно осуществляет поставки с превышением обязательств. Так, с начала 2024 года исторические рекорды суточных поставок обновлялись 6 раз. Это, по мнению холдинга, говорит о заинтересованности Пекина в российском топливе и надежности «Газпрома» как поставщика.

Отмечается, что природный газ поставляется в КНР по «Силе Сибири» в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

В апреле сообщалось, что Европа продолжает закупать у России газ через «Турецкий поток». За период с 1 по 16 апреля на рынок Европы по магистрали поступило 543,3 млн куб. м российского СПГ, что стало рекордом за последние годы.

Ранее стали известны сроки запуска «Силы Сибири 2».

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