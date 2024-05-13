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На сайте Совбеза РФ появилась информация о Шойгу

Совбез РФ указал Шойгу как секретаря структуры на своем официальном сайте

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет Безопасности РФ обновил информацию, касающуюся руководства структуры, на своем официальном сайте. Теперь в качестве секретаря организации вместо Николая Патрушева, перешедшего на другую должность, указан бывший министр обороны страны Сергей Шойгу.

12 мая российский президент Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». В документе говорилось о назначении Шойгу на соответствующий пост, при этом решение вступило в силу незамедлительно.

В тот же день глава государства предложил назначить на пост министра обороны страны Андрея Белоусова, который раньше занимал должность заместителя премьер-министра. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал естественным решение российского лидера назначить главой военного ведомства гражданского человека. Как он сказал, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций.

Позже журналист Павел Зарубин опубликовал видеозапись с последним заявлением бывшего министра обороны страны перед своей отставкой. Кадры были сделаны 6 мая, за день до церемонии инаугурации главы государства. В ролике Шойгу рассказал о высокой оценке Путиным работы действовавшего на тот момент состава правительства.

Ранее новость об отставке Шойгу с поста министра обороны РФ заняла первые полосы в зарубежных СМИ.

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