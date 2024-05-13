В НАТО заявили о созданной ЕС проблеме для Украины

Европейский союз (ЕС) оставил Украине решение проблемы несовместимости снарядов и вооружений, поскольку до сих пор нет единых стандартов в оборонной отрасли. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает ТАСС.

По его словам, Киев получил множество разных систем вооружений.

«Это абсолютный кошмар. Если бы вы работали в украинских тыловых частях, это кошмар, невозможно представить себе, с чем они сталкиваются», — поделился военный.

Он уточнил, что для всех этих различных систем вооружений требуются разные боеприпасы и запчасти, чтобы они были действенны.

В качестве примера Бауэр привел ситуацию с шестнадцатью типами 155-миллиметровых артиллерийских систем. В частности, отсутствие единого стандарта внутри НАТО делает военную помощь неэффективной и запутывает украинских военнослужащих.

В свою очередь бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк заявили в статье для журнала The Foreign Affairs, что ЕС сократит помощь Украине при ослаблении поддержки США.

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина должна попросить союзников ввести свои войска.