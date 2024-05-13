В Бишкеке произошла стрельба

В столице Киргизии, Бишкеке, произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел сегодня примерно в 18:00 (по местному времени. — «Газета.Ru»)», — следует из сообщения.

Отмечается, что стрельбу устроила группа людей на бульваре Молодой Гвардии. В ходе конфликта один из его участников начал стрелять в воздух из травматического пистолета. После этого на место происшествия прибыли сотрудники милиции.

До этого сообщалось, что в Находке пенсионер стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из пневматического пистолета по подросткам. Инцидент произошел в Находке во дворах жилых домов, пожилому жителю многоэтажки не понравилось, что подростки шумят под окнами. 62-летний мужчина открыл окно и обстрелял детей из пневматического пистолета. Ушиб руки получил 10-летний мальчик. Стрелявшего удалось оперативно задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее пенсионер стрелял в соседей из-за прогулки с собакой под его окном.