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Суд вынес административное наказание Макаревичу

Суд Москвы назначил Макаревичу административный штраф в 30 тыс. рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Таганский районный суд Москвы назначил административное наказание музыканту и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Макаревича обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Артист должен выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль.

В апреле 2023-го Макаревич вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», музыкальное заведение продолжает работать.

В сентябре певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Весь остальной российский бизнес Макаревича заморожен: фирма «Самый Смак» приостановила работу, а музыкальная компания ООО «Синтез старз» закончила 2022 год с долгами в 300 тыс. рублей. В октябре налоговая служба закрыла из-за долгов юридическое лицо, которое занималось организацией туров «Машины времени».

Ранее Андрей Макаревич заявил Вовану и Лексусу, что считает дни до победы Украины.

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