Успенская предложила Киркорову деньги на брюки после иска

Певица Любовь Успенская возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что коллега Филипп Киркоров не забрал иск на 10 миллионов рублей против нее.

Успенская призналась, что была удивлена решению коллеги. Она была уверена, что после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой Киркоров изменит свое поведение.

«Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам — только скажи», — заявила певица.

Успенская возмутилась, какую сумму запросил Киркоров с нее за слова о женоненавистничестве при нынешней ситуации в России. Она заявила, что страна «борется в СВО» и «МРОТ в России составляет 19 242 рубля».

«Хочется спросить: «Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы? Как ты пострадал? Почитай, что о тебе пишут в СМИ, какие петиции создают граждане страны! Если ты народный артист, то хоть немного «спустись» к народу и жизни страны!» — заключила артистка.

В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. Киркоров подал в суд на певицу, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

Ранее стали известны подробности суда Киркорова и Успенской из-за слов о женоненавистничестве.