Стало известно, сколько россиян cмогут взять ипотеку на строительство дома

Ипотеку на возведение частного дома к 2030 году смогут взять около 500 тыс. россиян. К этому времени ожидается, что прирост объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит 60 млн кв. м. Об этом говорится в Telegram-канале правительства России.

К 2024 году будет запущено массовое индивидуальное жилищное строительство: все вопросы оформления возьмет на себя профессиональный застройщик, а не собственник. Документы переведут в электронный вид, отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что данная программа была создана благодаря инициативе «Мой частный дом», которая направлена на упрощение процедур по получению земельного участка для ИЖС на льготных условиях. Также в рамках этой программы предусмотрена поддержка застройщиков в подключении к инженерным сетям через региональных операторов, эскроу-счета для финансирования строительства и другие выгодные предложения.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в российских городах, где практически отсутствуют новостройки.