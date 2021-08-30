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Эксперты рассказали, как продление дачной амнистии скажется на рынке недвижимости

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Продление дачной амнистии на 5 лет до 2031 года поможет развитию рынка загородной недвижимости в краткосрочной и среднесрочной перспективе, рассказали «Газете.Ru» аналитики ЦИАН.

«О востребованности программы дачной амнистии свидетельствует то, что все последние кварталы постоянно растет показатель ввода жилья населением. При этом существенную часть этого «ввода» составляет легализация ранее построенных сооружений», — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он указывает на устойчивый рост интереса россиян к загородной недвижимости, благодаря чему потребность в оформлении документов надлежащим образом сохраняется. По словам Попова, сейчас многие сталкиваются с тем, что приобретаемое жилье полностью или частично не поставлено на кадастровый учет. Наличие возможности легализовать эти объекты поможет рынку, считает он.

В документации на загородную недвижимость (и на участки, и на строения) до сих пор много нерешенных проблем. Как указывает заместитель руководителя департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова, процесс легализации построек и оформления земли в собственность занимает много времени даже с учетом дачной амнистии.

«Часто для того, чтобы подать документы для дачной амнистии, надо решить проблемы по оформлению границ участка, например, если соседи установили границы некорректно, а суды длятся по 2-3 года», — сказала Солдатова «Газете.Ru». Кроме того, нельзя забывать, что люди часто ждут до последнего, поэтому есть объективная потребность в продлении этой амнистии, подчеркивает она.

Также законопроект о дачной амнистии снимает правовую коллизию, связанную с оформлением недостроев, что может снять еще одну важную проблему. Кроме того, власти будут обязаны информировать граждан о том, какое строительство возможно на участках, чтобы в будущем избежать таких скандалов, как с поселком «Речник» в Крылатском.

Это не первая попытка расширить и продлить программу дачной амнистии. Ранее законопроект представлял Росреестр. В нем предполагалось разрешить приватизацию земельных участков, принадлежащих гражданам на праве постоянного пользования и пожизненного наследуемого владения, которые нельзя передать наследникам без выкупа земли на общих основаниях. Тогда эксперты назвали проект чрезмерно казуистичным и не учитывающим интересы собственников сооружений и соседних участков.

Действующей дачной амнистией с 2006 года воспользовались уже свыше 14 млн человек.

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