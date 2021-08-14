В России не зафиксировано смертей, связанных с вакцинацией «Эпиваккороной»

Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией «Эпиваккороной», сообщили ТАСС в центре «Вектор», где была разработана вакцина.

По данным «Известий», в ходе третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» иммунологическая эффективность препарата составила 79% — на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к коронавирусу были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо.

Планируется, что промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний будут объявлены в конце 2021 или начале 2022 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось, что ВОЗ рассчитывает одобрить первую российскую вакцину «Спутник V» в начале осени.