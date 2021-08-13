«Роснефть» в первом полугодии добыла 93,3 млн тонн жидких углеводородов

Добыча нефти и конденсата во II квартале на фоне постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ увеличилась на 5,1% и достигла 47,8 млн тонн, следует из производственной отчетности «Роснефти». В первом полугодии показатель достиг 93,3 млн тонн. Это больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni, TotalEnergies и других публичных компаний.

Добыча газа во втором квартале выросла на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,07 млрд куб. м. Рост показателя обусловлен в основном наращиванием добычи природного газа на проекте «Роспан». В январе-июне объем добычи газа компании составил 31,05 млрд куб. м, cреднесуточный показатель достиг 171,5 млн куб. м в сутки.

Общая добыча углеводородов в апреле-июне выросла почти на 6% составила 61,1 млн т н.э. При этом в I полугодии добыча углеводородов составила 118,9 млн т н.э., что, по утверждению «Роснефти», является одним из самых высоких показателей в мире.

Согласно производственной отчетности, в первом полугодии общий объем сейсмических работ 3Д вырос на 45,5% и составил 4,9 тыс. кв. км. Также на суше были выполнены 4,3 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д, завершены испытанием 28 поисково-разведочных скважин с успешностью 93%. В результате геологоразведочных работ открыты 17 новых залежей с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 13,9 млн т н.э.

За первые шесть месяцев 2021 года «Роснефть» нарастила проходку в эксплуатационном бурении почти на 6% - до 5,1 млн м. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки поддерживается на уровне не менее 50%, следует из отчета. Количество вновь введенных в эксплуатацию скважин «Роснефти» в январе-июне выросло на 36% год к году и превысило 1,5 тыс. единиц.

При этом компания не забывает не только об углеводородах, но и о людях, называя сохранение их жизни и здоровья своим основным приоритетом. «Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а также безопасности труда работников, в марте в компании стартовала программа вакцинации, в которой на сегодняшний день приняли участие более 263 тыс. человек. Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы», — заявил глава компании Игорь Сечин.