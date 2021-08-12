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Сервисы Яндекса предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов

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Пресс-служба Яндекса

Маркет, Лавка и Еда присоединились к социальному проекту «Помощь рядом». Теперь в приложениях этих сервисов доступна функция округления чека в большую сторону. Средства, собранные за счет этих пожертвований, пойдут на закупку необходимых товаров для семи благотворительных фондов.

Новую функцию можно подключить и отключить в любой момент в приложениях Маркета, Еды и Лавки. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов округления — до числа, кратного 10, 50 и 100. Если сумма в чеке уже круглая, дополнительных списаний не будет.

«Наш проект соединяет тех, кто готов помочь, с теми, кто нуждается в помощи. В его основе лежит идея системной благотворительности. Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма от случая к случаю, — благодаря им фонды могут не только решать текущие проблемы, но и строить планы на будущее. Включая округление, пользователи Яндекса делают помощь фондам такой же частью повседневной жизни, как поездки на такси или покупки в интернете. Опыт Такси показывает, что желающих помогать много — округление уже включили более 360 тысяч пользователей», — рассказал операционный директор «Помощи рядом» Никита Соловьёв.

Средства от округления в Маркете, Еде и Лавке получат семь благотворительных организиций : «Ночлежка», «Дари еду», «Вера», «Дом с маяком», «Ника» и «Старость в радость». Им требуются разные товары, от стирального порошка, одноразовых пеленок и кормов для животных до продуктовых корзин и настольных игр для пожилых людей.

Благодаря округлению фонды смогут заказывать товары без комиссии и с бесплатной доставкой на Маркете или у других поставщиков. Отчеты о покупках будут доступны на сайте проекта.

Социальный проекта Яндекса «Помощь рядом» создан в марте 2020 года. Яндекс бесплатно предоставляет фондам свои сервисы. В декабре 2020 года округление появилось в Такси, собранные средства идут на поездки для людей, которым трудно пользоваться общественным транспортом. За восемь месяцев было организовано 55 тысяч поездок для подопечных 42 фондов в 18 городах России.

До конца 2021 года компания планирует ежемесячно вкладывать в проект по девять миллионов рублей.

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