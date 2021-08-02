В России поддержали взыскание долгов за ЖКУ коллекторами

Коллекторам могут разрешить взыскивать с россиян долги за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). В Минэкономразвитии поддержали поправки Минстроя к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития.

Согласно документу, коммунальщикам разрешат заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями. При этом необходимо, чтобы они были внесены в государственный реестр юрлиц, которые занимаются деятельностью по возврату задолженности. По словам главы профильного комитета Государственной думы по ЖКХ Галины Хованской, в Госдуму поправки Минстроя пока еще не внесли.

«Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», — рассказали изданию в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что также предлагают доработать проект поправок для соотнесения новых норм Жилищного кодекса с положением закона о коллекторах, которое в настоящее время не распространяет его действие на взыскание просроченной задолженности граждан по ЖКХ.

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должников.