Банк России улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в 2021 году

В Банке России (ЦБ) улучшили прогноз по темпам роста ипотечного кредитования в России в 2021 году до 20-24% с 16-20%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прогноз на 2022 и 2023 год сохранился неизменным — 14-18%.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в Банке России следят за темпами роста ипотеки, которые в первом полугодии были очень высокими, и готовы при необходимости принять дополнительные меры.

Также она уточнила, что в стране с 1 августа ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Регулятор принял данное решение, поскольку количество таких кредитов начало расти.

«Нам очень важно при таких темпах роста ипотеки, чтобы ипотека оставалась качественной. Будем смотреть, и если будет необходимость, будем принимать дополнительные меры. Рынок ипотечного кредитования в зоне нашего внимания», — подчеркнула глава Банка России.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года.