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Представители США и Украины обсудили опасения по поводу «Северного потока – 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита на Украину заверил, что США намерены добиваться того, чтобы Москва не использовала энергетику как «инструмент принуждения» Киева или стран ЕС. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Советник и официальные лица Украины обсудили общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток - 2» и обязательств США по обеспечению того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы», — говорится в сообщении.

В ходе визита представитель Госдепа также напомнил, что Вашингтон поддерживает суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические цели Киева.

Ранее стало известно, что Шолле 20-21 июля посетит Киев для обсуждения ряда вопросов, в том числе «общую озабоченность» по поводу российского газопровода «Северный поток — 2», а также противодействию «агрессии Москвы».

Обеспокоенность США вызывало то, что строительство газопровода увеличит зависимость Европы от российского газа, и может лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за перекачиваемый газ через существующий трубопровод.

21-23 июля представитель Госдепартамента посетит Варшаву, чтобы обсудить стратегические двусторонние и региональные вопросы.

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