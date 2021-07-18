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Депутат Госдумы назвал неактуальным вопрос о четырехдневной рабочей неделе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что за последние три года вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю никак не прорабатывался. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что кроме разговоров о возможном переходе на «четырехдневку» ничего не происходит. Нилов считает, что данный вопрос «пока неактуален».

«Вопрос перспективы «четырехдневки» обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращенной рабочей недели не было», — написал Нилов.

Политик подчеркнул, что опросы онлайн-сервисов по поиску работы о 4-дневке – это скорее реклама самих себя, чем «попытка нарисовать объективную картину».

Ранее стало известно, что по итогам опроса 44% россиян хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе, а 36% респондентов отказались от подобных изменений из-за возможности потери дохода.

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