Бизнесмены России оценили готовность к еще одному локдауну

Половина предпринимателей в России (51,5%) уверены, что страну ждет повторный локдаун из-за пандемии коронавируса, а 62,3% бизнесменов вовсе подготовились к такому исходу событий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса онлайн-исследований Oprosso.

При этом 28% российских бизнесменов считают, что смогут работать дистанционно без потерь для предприятий несколько месяцев, 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% — готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% участников опроса уверены, что их бизнес сможет справляться с дистанционной работой около полугода. По данным опроса, всего 18 респондентов заявили, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса.

По словам бизнесменов, опыт локдауна весной прошлого года помог им подготовить бизнес к дистанционному формату работы. При этом 48% опрошенных сообщили, что они оставили часть сотрудников на удаленке и после снятия ограничений. 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной дистанционной работе.

В опросе принимали участие 1500 предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возможно введение локдауна, если городские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников.