В Китае перевернулось судно с людьми

Прогулочное судно перевернулось в туристическом комплексе на юго-западе Китая в провинции Юньнань. Об этом сообщает «Пэнпай».

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 16:30 (11:30 мск) в туристическом комплексе «Ляньсивань» в поселке Дунхуа в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань.

В результате произошедшего четыре человека оказались в воде, двое из них не выжили. Остальные были доставлены в больницу для лечения.

До этого Китай передал Филиппинам 15 спасенных членов экипажа грузового судна, перевернувшегося у спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.

В береговой охране КНР рассказали, что моряков спасали два китайских корабля. Пострадавших обеспечили едой, оказали им медицинскую помощь и предоставили места отдыха.

В соцсети WeChat береговая охрана написала, что передала моряков Филиппинам поблизости от места крушения судна. КНР продолжит поисково-спасательные работы.

Ранее корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском.