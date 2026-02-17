Как в мире отметили китайский Новый год

Размер шрифта
17 февраля жители КНР отмечают китайский Новый год. Название торжества — Чуньцзе — переводится с китайского как Праздник весны и символизирует начало нового жизненного цикла, пробуждение природы и избавление от старого ради привлечения счастья.

Согласно восточному календарю, каждому году соответствует одно из 12 священных животных и одна из пяти стихий — вода, земля, металл, огонь или дерево. Символ 2026 года — Огненная лошадь, олицетворяющая энергию и страсть.

Чуньцзе отмечается не в конкретную дату, а во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. В канун праздника китайцы проводят генеральную уборку дома, чтобы изгнать старые неудачи и привлечь благополучие, а также собираются на большие семейные ужины. Традиционно в этот день домой возвращаются даже люди, работающие за рубежом. На стол обязательно подают рыбу, символизирующую изобилие; запеченную целиком курицу, которая обозначает семейное единение, целостность и гармонию; лапшу — символ долголетия; пельмени цзяоцзы как символ процветания и рисовое печенье Няньгао, означающее новые начала и удачу.

Китайцы дарят красные конверты с деньгами — хунбао. Дома украшают красным декором и фонарями. В новогоднюю ночь запускают фейерверки и петарды, чтобы отпугнуть злых духов и привлечь удачу. Завершается празднование грандиозным Фестивалем фонарей с театрализованными шествиями и танцами дракона и льва.

Отмечают Чуньцзе не только в Китае, но и в других странах мира, в том числе в России. Так, в Москве третью зиму подряд проходит одноименный фестиваль. В этом году организаторы обещают выступление более сотни артистов из Китая, которые познакомят россиян с оперой, народными танцами, акробатическими и боевыми искусствами. Отмечают Праздник весны и в Санкт-Петербурге. 15 февраля там провели фестиваль запуска фонарей, а многочисленные музеи города подготовили тематические выставки.

Как в мире встретили китайский Новый год в 2026-м — в галерее «Газеты.Ru».
 
