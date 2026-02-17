Житель Владикавказа расстрелял знакомого из-за ссоры

Во Владикавказе мужчина несколько раз выстрелил в знакомого во дворе дома

Во Владикавказе 49-летний местный житель несколько раз выстрелил в своего знакомого около его дома, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Северной Осетии.

Инцидент произошел 17 февраля на улице Дзусова. По предварительным данным, накануне вечером между мужчинами произошла ссора. На следующий день подозреваемый подкараулил оппонента в подъезде и открыл стрельбу. Спасти раненого не удалось.

Подозреваемого задержали, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

