В США рассказали о работе над «самым трудным» вопросом по Украине

Уитакер: мы работаем над территориальным вопросам на переговорах по Украине
Marta Fiorin/Reuters

Территориальный вопрос является самым «сложным и трудным» на переговорах по Украине, и стороны продолжат работать над ним. Об этом заявил телеканалу Fox News посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Очевидно, как отметил госсекретарь, обеим сторонам необходимо найти способ, позволяющий им договориться о завершении этого конфликта. Как сказал Стив Уиткофф пару недель назад, всё сводится к одному вопросу – территории. Но это будет самый сложный и трудный вопрос. Поэтому мы будем продолжать работать над ним», — сказал Уитакер.

17-18 февраля в Женеве проходят трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. О том же говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Зеленский уточнял, что предметом обсуждения также станет предложение американцев о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с чем не согласны ни Россия, ни Украина.

Также Economist писал, что в украинской делегации зреют серьезные разногласия, так как одно ее крыло считает, что Украине нужно поскорее заключить соглашение с США, а другое с этим не согласно.

Ранее на Западе заявили о предательстве Зеленским Украины.
 
