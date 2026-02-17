Ольга Орлова рассказала об аллергии и отеке Квинке

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Telegram-канале, что является аллергиком.

«Было все на свете, включая отек Квинке», — поделилась артистка.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

В ноябре 2024 года Орлова рассказала, что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие». Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

2 марта 2025 года Орлова сообщила о выходе ее нового трека «О неприличном». Песня вышла в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников.

