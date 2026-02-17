Размер шрифта
США и Бельгия оказались в центре скандала из-за споров по поводу обрезания

Бельгия и США устроили дипломатический скандал из-за обряда обрезания
Ajun Ally/Global Look Press via ZUMA Press

Бельгия и Соединенные Штаты оказались в центре дипломатического скандала после того, как посол США в Брюсселе был вызван в бельгийский МИД для дачи объяснений по поводу «неприемлемых» обвинений в антисемитизме, адресованных местным властям. Причиной послужило расследование обстоятельств проведения нелицензированной процедуры обрезания, сообщил телеканал VTM.

«Посол США в Бельгии Билл Уайт во вторник должен явиться в МИД Бельгии для встречи с министром иностранных дел Максимом Прево за высказывания, обвиняющие бельгийские власти в антисемитизме», — сообщил вещатель.

Глава бельгийского МИД назвал высказывания американского посла «оскорбительными и нарушающими дипломатический протокол».

Эскалация произошла после публикации трех твитов послом Уайтом на прошлой неделе, в которых он критиковал бельгийские власти в связи с расследованием в отношении трех мохелей (специалистов по обряду обрезания в иудаизме) из Антверпена. Мохели проводили обрезания без необходимой медицинской подготовки и лицензии, что является нарушением бельгийского законодательства.

Посол Уайт, которого бельгийская пресса часто называет «послом Трампа», назвал расследование «фарсом и антисемитским преследованием». Посол также отметил в своем сообщении президента и вице-президента США, главу Госдепартамента и других высокопоставленных американских чиновников, что, как отмечают журналисты, не улучшило восприятие Бельгии со стороны американской элиты, не имеющей подробной информации о бельгийском расследовании нелицензированных обрезаний.

Ранее глава минздрава США связал обрезание с аутизмом.
 
