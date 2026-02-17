Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Американский журнал назвал «дерьмофикацией» новую стадию отношений Европы и США

NI: зависимость Европы от гарантий безопасности США напоминает «дерьмофикацию»
Global Look Press

Зависимость Европы от гарантий безопасности со стороны США напоминает «дерьмофикацию», пишет The National Interest.

Автор статьи, анализируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает, что отношения США и Европы вступили в фазу, которую можно обозначить термином, введенным канадским писателем Кори Доктороу, — «дерьмофикация» («enshittification»). У Доктороу это понятие используется для обозначения стадии упадка геополитической платформы, которая изначально предоставляла качественные услуги пользователям, затем ухудшила их, чтобы служить собственным интересам, а затем стала «выжимать из пользователей все соки, пока от изначальных обещаний не останется лишь малая толика».

«Метафора может показаться грубой, но этот диагноз подходит для описания нынешней трансатлантической динамики», — подчеркивает журналист NI.

НАТО десятилетиями обеспечивало Европе стабильность и сдерживание, однако сейчас Вашингтон, «отработав» первоначальные послевоенные инвестиции, извлекает выгоду из этой зависимости Европы, превратив ее в «платный мост», работающий на условиях США.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мезальянс США и Европы, который длился много лет, может оборваться и обрушить архитектуру безопасности.

Ранее Politico сообщало, что Мюнхенская конференция по безопасности вскрыла «трещины» между Европой и США.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!