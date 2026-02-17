Зависимость Европы от гарантий безопасности со стороны США напоминает «дерьмофикацию», пишет The National Interest.

Автор статьи, анализируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает, что отношения США и Европы вступили в фазу, которую можно обозначить термином, введенным канадским писателем Кори Доктороу, — «дерьмофикация» («enshittification»). У Доктороу это понятие используется для обозначения стадии упадка геополитической платформы, которая изначально предоставляла качественные услуги пользователям, затем ухудшила их, чтобы служить собственным интересам, а затем стала «выжимать из пользователей все соки, пока от изначальных обещаний не останется лишь малая толика».

«Метафора может показаться грубой, но этот диагноз подходит для описания нынешней трансатлантической динамики», — подчеркивает журналист NI.

НАТО десятилетиями обеспечивало Европе стабильность и сдерживание, однако сейчас Вашингтон, «отработав» первоначальные послевоенные инвестиции, извлекает выгоду из этой зависимости Европы, превратив ее в «платный мост», работающий на условиях США.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мезальянс США и Европы, который длился много лет, может оборваться и обрушить архитектуру безопасности.

Ранее Politico сообщало, что Мюнхенская конференция по безопасности вскрыла «трещины» между Европой и США.