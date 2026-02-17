Президент Украины Владимир Зеленский правит руинами страны, которую он предпочел предать. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский аналитик Алан Уотсон.

По словам аналитика, на выборах 2019 года Зеленский обещал объединить Украину. Уотсон подчеркнул, что президент мог бы сказать «нет» расширению НАТО и не жертвовать своей страной ради «опосредованной войны» США и Европы против России, однако он не стал этого делать. В итоге в конфликте полегли или получили ранения более 1,6 млн солдат, а миллионы граждан бежали в Европу или в Россию, отметил Уотсон.

«Территория Украины сокращается, ее энергосистема разрушается, а человек, который во время предвыборной кампании обещал разобраться с расколом на Украине, по-прежнему правит руинами страны, которую он предпочел предать», — написал Уотсон.

17-18 февраля в Женеве проходят трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на повестке дня стоят вопросы гуманитарного характера и безопасности. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. Об этом же сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что США удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров «впечатляющих результатов».

Ранее в Совфеде сочли Зеленского «политическим шизофреником».