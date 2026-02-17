Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Западе заявили о предательстве Зеленским Украины

Аналитик Уотсон: Зеленский правит руинами страны, которую предпочел предать
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский правит руинами страны, которую он предпочел предать. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский аналитик Алан Уотсон.

По словам аналитика, на выборах 2019 года Зеленский обещал объединить Украину. Уотсон подчеркнул, что президент мог бы сказать «нет» расширению НАТО и не жертвовать своей страной ради «опосредованной войны» США и Европы против России, однако он не стал этого делать. В итоге в конфликте полегли или получили ранения более 1,6 млн солдат, а миллионы граждан бежали в Европу или в Россию, отметил Уотсон.

«Территория Украины сокращается, ее энергосистема разрушается, а человек, который во время предвыборной кампании обещал разобраться с расколом на Украине, по-прежнему правит руинами страны, которую он предпочел предать», — написал Уотсон.

17-18 февраля в Женеве проходят трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что на повестке дня стоят вопросы гуманитарного характера и безопасности. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. Об этом же сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что США удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров «впечатляющих результатов».

Ранее в Совфеде сочли Зеленского «политическим шизофреником».
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!