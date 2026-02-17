Президенту Перу хотят вынести вотум недоверия

Парламент Перу принял к рассмотрению предложение о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись заседания опубликована на YouTube-канале конгресса.

«За» рассмотрение предложения о вотуме проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.

Исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси отметил, что предложение о было одобрено к рассмотрению.

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.

Для вынесения вотума недоверия необходимо набрать простое большинство голосов в 130-местном Конгрессе.

До этого депутаты парламента Франции не поддержали седьмую попытку вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. В этот раз за отставку правительства проголосовали 267 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

Ранее конституционный суд Болгарии утвердил досрочную отставку президента.