Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Президенту Перу хотят вынести вотум недоверия

Конгресс Перу приступил к рассмотрению вынесения вотума недоверия президенту Хери
Gerardo Marin/Reuters

Парламент Перу принял к рассмотрению предложение о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись заседания опубликована на YouTube-канале конгресса.

«За» рассмотрение предложения о вотуме проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.

Исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси отметил, что предложение о было одобрено к рассмотрению.

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.

Для вынесения вотума недоверия необходимо набрать простое большинство голосов в 130-местном Конгрессе.

До этого депутаты парламента Франции не поддержали седьмую попытку вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. В этот раз за отставку правительства проголосовали 267 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

Ранее конституционный суд Болгарии утвердил досрочную отставку президента.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!