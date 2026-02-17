Размер шрифта
«Мало быть хорошим спортсменом»: в России оценили шансы Петросян на золото ОИ

Тренер Гербольдт о Петросян: ради золота ОИ мало быть хорошим спортсменом
РИА Новости

Бронзовая медалистка чемпионата России и тренер Катарина Гербольдт заявила, что российская фигуристка Аделия Петросян в теории претендует на золотую медаль зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я точно не знаю, в какой форме она находится и что прыгает. Считаю, что ради золотой олимпийской медали мало быть хорошим спортсменом. Чемпионами становятся, в первую очередь, удачливые спортсмены», — сказала она.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером. Начало соревнований — 20:45 по московскому времени.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее появилась информация, что Этери Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян во время выступлений на ОИ.
 
