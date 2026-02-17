Размер шрифта
Госдеп не знает о договоренностях США и России после истечения ДСНВ

J. Scott Applewhite/AP

Госдеп США не располагает информацией о договоренностях между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно ни о каком подобном соглашении, и этот вопрос по-прежнему находится в компетенции президента», — уточнил он, отвечая на вопрос о возможных неформальных договоренностях двух стран продолжать придерживаться положений документа.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между РФ и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025 года Россия предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Ранее Рябков призвал вопросы по ДСНВ направлять к США.
 
