Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Появились подробности о погибших при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

78: В результате обрушения погибли контрактники и замначальника полевого банка

В результате обрушения здания военной полиции в Ленинградской области погибли два контрактника и замначальника полевого банка. Об этом пишет Telegram-канал 78.

«Предварительно, здание было газифицировано. Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства случившегося», — сказано в посте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

До этого в ведомстве подтвердили, что в результате обрушения есть пострадавшие.

Днем 17 февраля СМИ сообщили о взрыве в здании военной полиции в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак — оказались разрушены перекрытия и стены.

Ранее появилось видео со взрывом петарды в руках у подростка в Люберцах.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!