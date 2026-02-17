Появились подробности о погибших при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

78: В результате обрушения погибли контрактники и замначальника полевого банка

В результате обрушения здания военной полиции в Ленинградской области погибли два контрактника и замначальника полевого банка. Об этом пишет Telegram-канал 78.

«Предварительно, здание было газифицировано. Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства случившегося», — сказано в посте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

До этого в ведомстве подтвердили, что в результате обрушения есть пострадавшие.

Днем 17 февраля СМИ сообщили о взрыве в здании военной полиции в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак — оказались разрушены перекрытия и стены.

Ранее появилось видео со взрывом петарды в руках у подростка в Люберцах.