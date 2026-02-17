Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Юрист рассказал, как изменится процедура лишения водительских прав в следующем году

Автоюрист Воропаев объяснил, как будут лишать прав по медпоказаниям с 2027 года
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

Процедура изъятия водительских удостоверений по состоянию здоровья изменится с 1 марта 2027 года. Об этом рассказал RT автомобильный юрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что сейчас все происходит через суд по иску прокуратуры, а в 2027-м это произойдет, условно говоря, автоматически. Медицинское учреждение будет направлять информацию о диагнозах в ГИБДД, что позволит исключить судебные разбирательства и ускорить процесс остановки права вождения.

«Они через базу прекратят действие водительского удостоверения, и водителю нельзя будет управлять транспортным средством», — добавил специалист.

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу изменения, позволяющие аннулировать водительские удостоверения при выявлении медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Как сообщал депутат Госдумы Александр Якубовский, речь идет о заболеваниях, которые создают повышенный риск на дороге, включая тяжелые психические расстройства, эпилепсию, серьезные нарушения зрения и иные состояния, способные привести к потере контроля над транспортом.

Ранее стало известно, что в России планируют сократить срок сдачи экзамена на водительские права.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!