Юрист рассказал, как изменится процедура лишения водительских прав в следующем году

Автоюрист Воропаев объяснил, как будут лишать прав по медпоказаниям с 2027 года

Процедура изъятия водительских удостоверений по состоянию здоровья изменится с 1 марта 2027 года. Об этом рассказал RT автомобильный юрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что сейчас все происходит через суд по иску прокуратуры, а в 2027-м это произойдет, условно говоря, автоматически. Медицинское учреждение будет направлять информацию о диагнозах в ГИБДД, что позволит исключить судебные разбирательства и ускорить процесс остановки права вождения.

«Они через базу прекратят действие водительского удостоверения, и водителю нельзя будет управлять транспортным средством», — добавил специалист.

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу изменения, позволяющие аннулировать водительские удостоверения при выявлении медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Как сообщал депутат Госдумы Александр Якубовский, речь идет о заболеваниях, которые создают повышенный риск на дороге, включая тяжелые психические расстройства, эпилепсию, серьезные нарушения зрения и иные состояния, способные привести к потере контроля над транспортом.

Ранее стало известно, что в России планируют сократить срок сдачи экзамена на водительские права.