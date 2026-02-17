Размер шрифта
В Новой Зеландии напомнили об укреплениях XIX века для защиты от России

В Новой Зеландии рассказали об оставшихся с 19 века укреплениях для защиты от РФ
РИА Новости

В Новой Зеландии до сих пор сохранились оборонительные сооружения, возведенные в XIX столетии в период тревоги, вызванной опасениями перед Россией. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Дэвид Сеймур в интервью «Украинской правде».

«Я учился в Оклендском университете, и прямо посреди университета до сих пор сохранились укрепления, которые были спроектированы на случай, если русские придут в Новую Зеландию в конце XIX века», – рассказал Сеймур.

В XIX веке, когда Новая Зеландия находилась под управлением Великобритании, Крымская война спровоцировала волну страха перед Российской империей. В 1873 году новозеландская газета Daily Southern Cross опубликовала ложный репортаж о нападении российского военного корабля «Касковиски». Вслед за этим местные власти приступили к созданию сети береговых укреплений, известных как «форты против российской угрозы».

Тем временем военная разведка Швеции в годовом докладе за 2025 год заявила о том, что в ближайшие годы со стороны России ожидается усиление военной угрозы. Там также отметили, что соперничество великих держав «усилилось» и «привело к снижению глобальной стабильности и предсказуемости» в мире.

Ранее Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО.
 
