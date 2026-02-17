«Иллюзий нет»: тренер Гуменника о приглашении на показательные выступления ОИ

Тренер Гуменника Дайнеко: он не получал приглашения на показательные выступления

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко заявила, что спортсмен не получал официального приглашения на показательные выступления зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Без него он выступить не сможет. Особых иллюзий, что он примет в них участие, у меня тоже нет. В Италии он остался, потому что МОК купил ему обратные билеты на определенную дату. Сейчас он там тренируется с сильными фигуристами. Это отличный опыт для него, таким шансом нужно пользоваться», — сказала Дайнеко

Изначально в СМИ появилась информация, что фигурист выступит на показательных прокатах Олимпийских игр, однако позднее сам фигурист заявил, что официального приглашения он не получал.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато. Илья Малинин занял итоговое восьмое место.

Ранее Гуменник заявил, что на Олимпиаде не рассчитывал быть выше Ильи Малинина.